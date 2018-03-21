Мужчина познакомился с женщиной из-за неправильно набранного номера в WhatsApp. Они стали парой в тот же день, поженились спустя две недели и сейчас готовятся вместе переехать в другую страну, сообщает LADbible.

Майкл Эванджелоу из Лондона всего лишь хотел оставить себе заметку на будущее - посмотреть комедию Girls Trip. Он решил отправить название фильма самому себе через приложение WhatsApp, но неправильно набрал номер, и в итоге сообщение, в котором было написано только Girls Trip, получила Лина Дальбе - женщина, с которой Майкл никогда не был знаком.

Лина попыталась понять, кто и почему написал ей это. Между незнакомцами завязался разговор. По словам Лины, если бы она состояла в отношениях, то вряд ли стала бы общаться с незнакомым мужчиной. Скоро оба поняли, что в их разговоре проскочила искра.

Беседа быстро перешла в флирт. Майкл и Лина видели аватарки друг друга и сразу же понравились друг другу внешне. Вскоре Майкл предложил встретиться. Лина ответила: "По-моему, вся это ситуация очень странная, но чудная, так что да, давай встретимся".

Первая встреча произошла в ресторане всего через четыре часа после того, как Майкл ошибся номером. Из ресторана они отправились в бар. По словам Лины, они сочли, что это судьба каким-то образом свела их вместе.

Через две недели после первого свидания Лина упомянула, что мечтает жить в Дубае, и Майкл сразу же предложил переехать туда вместе. Она объяснила, что по мусульманским правилам они должны быть женаты, чтобы им было позволено жить там вместе.

"Это был ни в коем случае не намек, но он сказал: "Тогда давай так и сделаем. Давай поженимся", - рассказывает девушка.

Лина сразу же согласилась, и вскоре они с Майклом стали супругами. Некоторые из друзей поначалу сочли их ненормальными, но потом согласились, что в жизни вообще редко бывают гарантии, а если Лина и Майкл чувствуют, что поступают правильно, нет причин их переубеждать. Лина призналась, что в какой-то момент перестала рассчитывать на настоящую любовь, но встреча с Майклом это изменила.

Ранее мы рассказывали, как выглядит мозг влюбленного человека.