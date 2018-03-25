В субботу, 24 марта, на 69-м году жизни умер харьковский поэт Анатолий Перерва. Об этом сообщил на своей странице в Facebook харьковский поэт, прозаик и публицист Сергей Жадан.

"Умер харьковский поэт Анатолий Антонович Перерва. Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем – молодым и неопытным - много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо было бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем будет его ужасно не хватать", - отметил Жадан.

Прощание с поэтом состоится сегодня в селе Вербовка Балаклейского района, откуда Перерва родом, сообщили в харьковском Литмузее.

Анатолий Перерва был одним из основателей Литературного музея в Харькове в 1988 году. Долгое время был заместителем директора по научной работе.

Напомним, что умерла победительница конкурса "Евровидение".