Умер известный украинский поэт [ Редактировать ]
В субботу, 24 марта, на 69-м году жизни умер харьковский поэт Анатолий Перерва. Об этом сообщил на своей странице в Facebook харьковский поэт, прозаик и публицист Сергей Жадан.
"Умер харьковский поэт Анатолий Антонович Перерва. Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем – молодым и неопытным - много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо было бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем будет его ужасно не хватать", - отметил Жадан.
Прощание с поэтом состоится сегодня в селе Вербовка Балаклейского района, откуда Перерва родом, сообщили в харьковском Литмузее.
Анатолий Перерва был одним из основателей Литературного музея в Харькове в 1988 году. Долгое время был заместителем директора по научной работе.
Напомним, что умерла победительница конкурса "Евровидение".
по теме
На Донбассе погиб юный пограничник
В субботу вечером, 17 марта, в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.
Студент приехал навестить родителей и обнаружил их трупы
В селе Иванов Калиновского района Винницкой области 17-летний парень вернулся с учебы домой, чтобы навестить родителей, но обнаружил в доме их трупы.
Умер режиссер и автор "Ералаша"
В пятницу, 16 марта, в возрасте 70 лет ушел из жизни Александр Павловский, знаменитый украинский режиссер.
В Киеве в "Пузатой хате" нашли труп с перерезанным горлом
В пятницу, 16 марта, в Киеве на Подоле обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом.
В России умер известный актер
В понедельник, 12 марта, в России скончался известный актер - 49-летний Олег Граф.