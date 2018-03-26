На світлині пес усміхається та демонструє речові докази

Поліцейський собака з Бразилії став зіркою Інтернету. Напередодні в місті Татуї поліція затримала торгівця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але поліцейський пес Макс зібрав усі докази. Правоохоронці сфотографували свого хвостатого колегу та виклали фото у мережу.

Завдяки цьому Макс став дуже популярним. На світлині пес усміхається та демонструє речові докази. В поліції кажуть, хоч він і натренований затримувати порушників, - все одно має дружелюбний характер.