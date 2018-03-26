Об установлении очередного перемирия на Донбассе накануне пасхальных праздников договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске.

"Трехсторонняя контактная группа, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также, исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00:01 по киевскому времени", - говорится в заявлении, переданном пресс-службой ОБСЕ.

Участники переговоров также подчеркнули положительное влияние режима тишины согласно договоренностям от 2 марта 2018 года.

2 марта 2018 года трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года. 23 марта очередное перемирие было сорвано, когда Авдеевку боевики "перепахали" из минометов.