Туреччина починає військову операцію в Іраку [ Редактировать ]
Турецькі війська починають військову операцію на північному заході Іраку. Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.
Наземна операція спрямована проти курдських формувань в районі міста Синджар. За даними іракських сил безпеки - на території країни поки що немає турецьких військових.
Тим часом представники курдської організації кажуть, що Робітнича партія Курдистану уже покинула місто. Проти курдів турецька армія воює з літа 2015 року - після зриву перемир'я.
І найближчим часом турецькі війська у Сирії планують взяти місто Таль-Рифат. Про це повідомив президент Ердоган, додавши, що після взяття міста військову операцію в Сирії турецька армія завершить. Зараз місто контролюють курдські "Загони народної самооборони". Таль-Рифат - стратегічно важливий населений пункт у мухафазі Халеб на північному заході Сирії. Тиждень тому турецька армія разом із союзниками захопила інше важливе місто регіону - Африн. Військові дії Анкари у Сирії засудив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він закликав Брюссель припинити переговори з Туреччиною щодо вступу країни до Євросоюзу.
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