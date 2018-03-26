Еще одна страна объявила российского дипломата персоной нон грата [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Хорватия объявила персоной нон грата российского дипломата в ответ на отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.
Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает Vecernji List.
"После саммита мы приняли совместное решение быть солидарными с Великобританией. Республика Хорватия является одной из 14 стран, объявивших российских дипломатов персонами нон грата", - сказал Пленкович.
Напомним, Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата, Украина, страны ЕС и США также выслали российских дипломатов.
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