Хорватия объявила персоной нон грата российского дипломата в ответ на отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает Vecernji List.

"После саммита мы приняли совместное решение быть солидарными с Великобританией. Республика Хорватия является одной из 14 стран, объявивших российских дипломатов персонами нон грата", - сказал Пленкович.

Напомним, Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата, Украина, страны ЕС и США также выслали российских дипломатов.