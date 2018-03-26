Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон назвал выдворение дипломатов России крупнейшей в истории высылкой российских шпионов.

Об этом британский дипломат написал в микроблоге Twitter.

"Сегодняшняя чрезвычайная международная реакция наших союзников останется в истории как крупнейшая коллективная высылка сотрудников российской разведки, которая когда-либо происходила, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не сможет нарушать международные правила безнаказанно", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, Польша объявила четырех дипломатов России персонами нон грата, Украина, страны ЕС и США также выслали российских дипломатов. Кроме этого, дипломатов выслали Хорватия, Швеция и Албания.