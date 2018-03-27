Олег Винник стал прекрасный принцем [ Редактировать ]
Герой мультфильма "Charming" ("Распрекрасный принц", "Заколдованный принц") заговорил голосом музыканта Олега Винника. Именно этот любимец женщин подарил свой голос принцу в украинской версии мультфильма.
Также музыкант опубликовал фрагмент мультфильма и отметил, что уже сам хочет его посмотреть.
Певец уже успел похвастаться своим опытом.
"Мой первый опыт дубляжа мультфильмов, работа просто восхищает", - подписал он фото, на котором работает над мультфильмом.
Напомним, популярный 57-летний актер станет папой в пятый раз.
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