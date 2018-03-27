Герой мультфильма "Charming" ("Распрекрасный принц", "Заколдованный принц") заговорил голосом музыканта Олега Винника. Именно этот любимец женщин подарил свой голос принцу в украинской версии мультфильма.

Также музыкант опубликовал фрагмент мультфильма и отметил, что уже сам хочет его посмотреть.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 27 Мар 2018 в 6:45 PDT

Певец уже успел похвастаться своим опытом.

"Мой первый опыт дубляжа мультфильмов, работа просто восхищает", - подписал он фото, на котором работает над мультфильмом.

Напомним, популярный 57-летний актер станет папой в пятый раз.