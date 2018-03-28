Переполох в Капуцино: що стурбувало жителів міста [ Редактировать ]
У Мехіко стався великий переполох через маленьку мавпу. Капуцина помітили в центрі міста на дереві та подумали, що йому потрібна допомога. На місце прибули дснс-ники, пожежники та зоологи.
Рух на дорозі зупинився. Водії та перехожі спостерігали як усі марно намагаються спіймати тваринку. Та спокійно перестрибувала з дерева на дерево і зрештою зникла на території резиденції посла США. Припускають, що мавпа втекла від своїх власників, бо зголодніла.
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