У Мехіко стався великий переполох через маленьку мавпу. Капуцина помітили в центрі міста на дереві та подумали, що йому потрібна допомога. На місце прибули дснс-ники, пожежники та зоологи.

Рух на дорозі зупинився. Водії та перехожі спостерігали як усі марно намагаються спіймати тваринку. Та спокійно перестрибувала з дерева на дерево і зрештою зникла на території резиденції посла США. Припускають, що мавпа втекла від своїх власників, бо зголодніла.