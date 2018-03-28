Пожар в Кемерово: в сети запустили флешмоб [ Редактировать ]
В социальных сетях запустили акцию в связи со страшным пожаром в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", который многие люди не смогли покинуть из-за запертых аварийных выходов.
Участники движения предлагают проверять аварийные выходы в общественных местах и публиковать с хештегом #заперто адреса и фотографии тех мест, где двери оказываются закрытыми.
Кроме того, в городе Днепр жители призывают отказаться от похода в торговые центры 31 марта, чтобы напомнить владельцам о цене человеческой жизни.
Также горожане требуют от владельцев провести учебную эвакуацию во всех ТЦ с привлечением СМИ и показать готовность к ЧП.
Напомним, в Украине проверят все школы и ТРЦ.
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