В социальных сетях запустили акцию в связи со страшным пожаром в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", который многие люди не смогли покинуть из-за запертых аварийных выходов.

Участники движения предлагают проверять аварийные выходы в общественных местах и публиковать с хештегом #заперто адреса и фотографии тех мест, где двери оказываются закрытыми.

Кроме того, в городе Днепр жители призывают отказаться от похода в торговые центры 31 марта, чтобы напомнить владельцам о цене человеческой жизни.

Также горожане требуют от владельцев провести учебную эвакуацию во всех ТЦ с привлечением СМИ и показать готовность к ЧП.

Напомним, в Украине проверят все школы и ТРЦ.