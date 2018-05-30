Хто винен у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі?

Сьогодні - два роки трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

На рятувальників, які гасили пожежу обвалилася купа сміття. Під завалами опинились троє пожежників та еколог, тіло якого так і не знайшли. Винним у трагедії вважають керівника підприємства, яке обслуговувало полігон, його зама та директора звалища. Підозру вручили також начальнику департаменту ЖКГ.

Судова тяганина триває й досі. Полігон, куди скидали відходи зі Львова - закрили. Після цього - сміття почало мандрувати всією Україною. Сміттєвози незаконно скидали непотріб не лише у сусідніх областях, діставалися навіть Дніпра, Одеси та Києва. Найчастіше гори мотлоху знаходили у лісопосадках, на узбіччях доріг, а то й посеред полів.