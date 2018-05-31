Косметологи советуют задействовать в уходе за лицом и телом доступный цитрусовый плод - лимон. Он поможет освежить и омолодить кожу, что качественно отобразится на настроении человека и его самочувствии, работоспособности.

Кожу можно назвать надежным индикатором внутреннего здоровья человека. На ней отображаются и последствия стресса, и недосыпания с усталостью, и неправильное питание. Любой человек желает видеть в зеркале привлекательное отображение, но для этого необходимо прилагать усилия, пишет Мedikforum.

В выборе продукции для ухода за кожей предпочтительнее натуральные средства, деликатно воздействующие на организм человека и не имеющие побочных эффектов. Ученые предложили в этом плане использовать лимон.

Высокое содержание витамина C делает указанный цитрус мощным антиоксидантом, известным своей эффективностью в борьбе с преждевременным старением и ранними морщинами.

Лимон способствует выработке в организме меланина и заживлению ран, которые можно заполучить при механической чистке лица или в ходе удаления нежелательных волос. С помощью этого плода можно эффективно очищать кожу от накопившегося за день загрязнения и жира.

Из лимона возможно приготовить скраб и тоник. Для первого средства понадобится по 3 столовых ложек белого сахарного песка и оливкового масла, полстакана воды. Все перемешать до однородной массы. Перед использованием кожа должна быть чистой. Втирать скраб нужно осторожно, не надавливая на кожу чрезмерно.

Для тоника необходимо взять сок пол-лимона и полстакана воды. Благодаря этому натуральному средству можно качественно увлажнить и тонизировать лицо, придав ему блеск.

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