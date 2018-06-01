В Україні сьогодні офіційно стартує пляжний сезон. Утім якість води в багатьох водоймах викликає в медиків занепокоєння. Зокрема, фахівці київського лабораторного центру не рекомендують відпочивати на половині столичних пляжів. Чому - з'ясовувала Ольга Клюєва.

"Очень жарко на улице и приходится купатся".

Майже напроти цього пляжу, під мостом метро, активісти виявили ось такий нелегальний каналізаційний стік, але про якість води більшість відпочивальників просто не замислюється.

"Слышали, что вода не очень чистая. - И вас это не смущает? - Когда жарко, купаться все равно где".

Від початку травня під час досліджень якості води в столиці регулярно виявляють збільшення хвороботворних мікроорганізмів. Зокрема, вміст кишкової палички зашкалює на половині популярних столичних пляжів. Комунальні служби звітують про їх облаштування, просіювання піску, утім, на якість води в Дніпрі вплинути не можуть.

"С водой мы особо ничего не сделаем , речку Днепр мы не заменим. У нас антропогенные загрязнения в ливнестоки попадают, на 20-30 процентов превышение кишечной палочки - это не смертельно, не заразно", - повідомив Костянтин Пігулін, начальник служби утримання водних об'єктів.

Відомо також, що вимоги українського МОЗу до якості води суворіші, ніж у європейських країнах. Тож бути купанню в забрудненій воді чи не бути - кожен вирішує сам.

"Каждый человек делает выбор - готов он рискнуть и посмотреть, какой результат будет, или нет. Мы же не можем оцепление поставить и сказать "нельзя", люди сами выбирают, предупреждение есть, все написано, красный флаг висит", - стверджує Мар'яна Потебенько, заступник директора Київського лабораторного центру.

Тим часом медики попереджають - із підвищенням температури води кількість небезпечних бактерій у Дніпрі зростатиме - разом із загрозою отримати проблеми зі здоров'ям.