Тройное ДТП в центре Днепра: женщину увезли с множеством травм (фото) [ Редактировать ]
В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три авто, пострадала женщина.
Аварии произошла на территории перекрестка проспекта Яворницкого и улицы Сечевых стрельцов, сообщает местное издание Dnepr24.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили подробности аварии. Как сообщается, авто марки BMW направлялось по проспекту к ЦУМа, а авто марки Daewoo и ВАЗ-2199 ехали по улице Сечевых стрельцов. Водители Daewoo и ВАЗ сообщают, что ехали на зеленый сигнал светофора.
Во время аварии пострадала женщина, которая находилась в салоне Daewoo. Потерпевшую госпитализировали в отделение местной больницы с ушибами и другими травмами. На данный момент подробности аварии устанавливают правоохранители.
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