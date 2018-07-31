На Донбассе не утихают обстрелы. В течение сегодняшнего дня боевики 9 раз нарушили режим тишины, тяжелое оружие не применяли. Огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщили в Минобороны, под прицелом оказались позиции возле Крымского, Южного, Новомихайловки, Опытного, Павлополя и Гнутова.

В результате один украинский военный ранен, потери противника пока не известны.