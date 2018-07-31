Госслужба по вопросам труда проведет масштабную проверку Депо "Кременчуга" и других объектов "Укрзализныци". Об этом сообщил Сергей Каплин на своей странице в соцсети. По словам нардепа, контрольные мероприятия начнутся уже к концу августа.

Первым проверят локомотивное депо "Кременчуг", именно оттуда больше всего поступило жалоб на состояние подвижного состава, условий работы, нарушений правил безопасности и охраны труда. Проконтролируют и другие депо по всей стране, а так же отследят работу в главном офисе "Укрзализныци".

"Чверть млн людей, які забезпечують економічний ріст, економічну стабільність, логістику для національної економіки, рух товарів, рух людей. Сьогодні працюють в складних, нелюдських умовах. Я кажу за працівників "Укрзалізниці" - 250 тисяч співробітників. Керівництво "Укрзалізниці" нам рапортує про те, що європейське сучасне підприємство, керівництво говорить про ріст заробітної плати, ріст видатків на соціальну сферу, а я їду на підприємства "Укрзалізниці" і бачу там людей, які працюють у рабських умовах. Я проконтролюю, щоб держпраця була допущена до кожного об'єкту, я проконтролюю щоб ми зробили комплексний аналіз умов роботи цих людей", - прокомментировал Сергей Каплин , народный депутат Украины, лидер Социалистической партии.