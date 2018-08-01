Астролог предупредил о двух катастрофичных днях в начале августа [ Редактировать ]
Первые две декады августа будут очень напряженными и сложными, но наиболее катастрофичный период нас ждет 1-2 августа. Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет "Главред".
"С 1 по 18 августа все еще будет ретроградный Меркурий, а он всегда сопровождается осложнением ситуации на дорогах, ДТП, несчастными случаями. Также в этот период лучше не совершать никаких сделок, не подписывать договоров, не заключать юридических соглашений, не открывать бизнес. Иначе это будет чревато тем, что эти договоры придется пересматривать", - отметил Росс.
По словам астролога, наиболее катастрофичный период нас ждет 1-2 августа.
"Уран будет в квадратуре к Солнцу. А такой аспект всегда вызывает аварийные ситуации и различные сложности", - объяснил эксперт. Период с 3-9 августа будет более спокойным, чем первых 2 дня августа, но в это время все же стоит воздержаться от заключения договоров, и главное - не вступать в конфликты с начальством, поскольку есть риск быть уволенным", - резюмировал Росс.
Ранее мы писали о том, когда в августе будут магнитные бури.
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