В России задержали и осудили более 2 тысяч украинцев - МИД [ Редактировать ]
За последние три года в России задержали и осудили более 2 тысяч 300 граждан Украины. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич на пресс-конференции.
"Более 2 тысяч 300 граждан Украины задержаны, осуждены в России", - подчеркнул Кирилич.
Ранее мы писали о том, что в России из колонии освободили украинского политзаключенного.
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