За последние три года в России задержали и осудили более 2 тысяч 300 граждан Украины. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич на пресс-конференции.

"Более 2 тысяч 300 граждан Украины задержаны, осуждены в России", - подчеркнул Кирилич.

Ранее мы писали о том, что в России из колонии освободили украинского политзаключенного.