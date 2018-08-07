Количество пострадавших от взрыва в итальянской Болонье возросло до 145 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сотрудника медицинской службы города Мауро Эуфрозини.

"По последним данным, всего в аварии пострадало 145 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает", - сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время в больницах остаются около 100 человек.

Кроме того, итальянские власти скорректировали число погибших. Их оказалось не двое, как сообщалось ранее, а один - водитель грузовика с цистерной, перевозившей топливо.

Также с ближайших к трассе домов эвакуировали жителей.

Ранее очевидцы происшествия сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.