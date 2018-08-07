Взрывы в Болонье: число пострадавших резко возросло [ Редактировать ]
Количество пострадавших от взрыва в итальянской Болонье возросло до 145 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сотрудника медицинской службы города Мауро Эуфрозини.
"По последним данным, всего в аварии пострадало 145 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает", - сказал чиновник.
По его словам, в настоящее время в больницах остаются около 100 человек.
Кроме того, итальянские власти скорректировали число погибших. Их оказалось не двое, как сообщалось ранее, а один - водитель грузовика с цистерной, перевозившей топливо.
Также с ближайших к трассе домов эвакуировали жителей.
Ранее очевидцы происшествия сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.
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