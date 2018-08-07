В Киеве провели репетицию парада на День Независимости

В Киеве началась подготовка к самому масштабному военному параду в истории Украины. В День Независимости маршем пройдут четыре с половиной тысячи военных, продемонстрируют 250 танков, гаубиц и других военных машин. Но главная интрига новейшая техника украинского производства. Все детали знает Руслан Смещук.

Взлетная полоса завода Антонова. На репетицию собрали представителей всех родов войск.

За репетицией наблюдает министр обороны Степан Полторак. Вернее - он то в роли командующего, то в роли участника.

В этом году парад будет самым грандиозным за всю историю современной Украины. Четыре с половиной тысячи военных промаршируют по Крещатику - в честь 27 года Независимости и столетия государственности. Поэтому - пронесут знамена УНР.

В этом году в параде впервые примут участие женщины. Сто двадцать девушек будут чеканить шаг на Крещатике. Евгения - одна из них.

"Переживають, всі переживають хвилюються, підтримують. Говорять щоб ми не перевтомлювалися, і класно себе показали на параді. Мама буде, тато буде, друзі. Обіцяли стояти в перших рядах", - говорит Евгения Пугач, участница парада

Эти девушки - будущие военные журналисты. В окружении сотен мужчин словно королевы. А вот Анну и Инну - даже на своеобразном троне покатали. Они сегодня - именинницы.

"Вітаємо! Вітаємо!"

Также в параде задействуют двести пятьдесят единиц военной техники. Уже несколько месяцев ходят слухи, что на Крещатике впервые покажут новейшие украинские самоходки "Богдана". Известно, что у них НАТОвский калибр 155 миллиметров и орудийный польский модуль. Министр пока держит интригу.

"Щодо 155 мм арт системи - ми її поставим в стрій, коли проведемо бойові стрільби. Я думаю все буде добре. Випробування - до речі, вони вже сьогодні проходять. І кінцеве рішення я буду приймати 10 серпня", - говорит Степан Полторак, министр обороны Украины.

Десятого августа состоится финальная репетиция парада. Пока еще туда журналистов не пускают, подогревая любопытство.

"Я думаю, що ви будете приймно здивовани, тим що побачите".