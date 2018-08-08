В ГФС отчитались о задержании коррупционера

Сотрудники ГФС задержали бывшего сотрудника Одесской таможни - Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к воровству арестованных товаров - это 37 контейнеров с нерастаможенным грузом. Их примерная стоимость - 154 миллиона гривен. Товары хранились на территории налогового поста "Одесса-Центральный".

"Здобутими у ході слідства матеріалами, а саме відеозаписами з камер спостереження та показами свідків встановлено причетність привласнення арештованого товару колишнього працівника митниці Амінєва Дениса Марфеловича. Щойно даного громадянина за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального Кодексу - це розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах затримано", - заявил Мирослав Продан, исполняющий обязанности главы ГФС.