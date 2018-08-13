Долю украинского спирта в ординарных коньяках поднимут до 85%. Илл.: coook.ru

Производителей коньячной продукции обяжут использовать доли отечественных коньячных спиртов при производстве ординарных коньяков.

Соответствующие нововведения зарегистрированы Министерством юстиции в новых "Правилах производства коньяков Украины", сообщает "Экономическая правда".

Отныне для производителей коньячной продукции важным нововведением является обязательное использование доли отечественных коньячных спиртов при производстве ординарных коньяков Украины.

Это означает, что производители ординарных коньяков Украины при их производстве ежегодно будут постепенно увеличивать долю коньячных спиртов отечественного происхождения.

Доля отечественных коньячных спиртов при производстве коньяков Украины должна составлять:

с 2019 года - 15%,

в 2020 году - 20%,

в 2021 году - 25%,

в 2022 году - 30%,

в 2023 году - 40%,

в 2024 году - 50%,

в 2025 году - 60%,

в 2026 году - 70%,

в 2027 году - 85%.

"Раньше для изготовления ординарных коньяков Украины часть производителей использовала иностранный коньячный спирт и дотировала иностранных производителей сырья", - цитируется в сообщении корпорации "Укрвинпром" генеральный директор Владимир Кучеренко.

По его словам, введение в действие новых правил обеспечит увеличение площадей под виноградными насаждениями и, как следствие, повышение уровня социального значения отрасли и рост количества отчислений в бюджеты различных уровней.

Новые требования к производству коньяков Украины будут опубликованы 14 августа в официальном Вестнике министерства юстиции.

Также стало известно, что цены на алкоголь значительно повысят.