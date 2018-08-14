В Словакии арестовали женщину за любовь к опере [ Редактировать ]
В Словакии арестовали женщину, которая на протяжении 16 лет заставляла соседей слушать оперу Джузеппе Верди. Как сообщает ВВС, жительница Стурово Ева Н. включала четырехминутную арию из "Травиаты" и слушала ее ежедневно с утра до ночи на репите.
Изначально женщина включала музыку на полную громкость, чтобы заглушить лающую собаку. Но даже когда та умерла, ария из "Травиаты" продолжала терроризировать соседей. Они жаловались в полицию, обращались в СМИ, но Верди продолжал звучать.
"Я люблю Пласидо Доминго, - сказала одна женщина в интервью венгерскому ресурсу Index.hu, имея в виду испанского оперного певца, чью версию арии включала Ева Н., - но не настолько!"
В 2015 году правоохранительные органы запретили любительнице оперы устраивать концерты. Следующие два года жители Стурово наслаждались покоем и тишиной, но в сентябре 2017-го знакомый мотив зазвучал вновь.
На прошлой неделе полиция арестовала женщину, которая не давала покоя соседям. Если Верховный суд Словакии признает ее виновной, ей грозит от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что актрису Сьюзан Сарандон арестовали в центре Вашингтона.
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