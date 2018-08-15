Кто-то ждет свой день рождения с нетерпением, а кто-то хотел бы о нем и вовсе забыть. Почему некоторые люди избегают пышных празднований, не любят повышенного внимания и отключают телефоны в этот день - рассказали на The Challenger.

Непринятие самого себя

На неприятие себя влияют отношения в семье и, как следствие, в обществе. Если человек испытывал нехватку любви в детстве, есть риск, что он, как обиженный маленький ребенок, будет ждать, когда его, наконец, примут и полюбят. Причем базовое принятие или непринятие себя формируется тогда, когда ребеенок бессознательно считывает отношение родителей к себе. Даже во время беременности, а затем и в первые годы жизни.

Слишком много внимания

Есть люди, которые в принципе не любят к себе повышенного внимания. Им комфортно наедине с собой, в своем мире, где все спокойно и стабильно. День рождения - это время, когда телефон и социальные сети буквально разрываются. Ни о каком спокойствии речи идти уже не может. Для таких людей день рождения - это шторм в жизни, сравнимой со штилем.

Подведение итогов

День рождения - это завершение условного цикла. Многие в этот день задумываются, что они сделали за прошедшие 365 дней, удалось ли достигнуть целей, покорить вершины, продвинуться вперед. Если ничего из запланированного не случилось, значит, нужно что-то менять, выходить из зоны комфорта. То есть перешагивать через самого себя. Согласитесь, не самые приятные мысли в праздничный день.

Детские страхи

Большинство страхов, которые живут в подсознании, появляются в детстве. Причем иногда в таком далеком детстве, которое люди уже забыли. Но наше тело и мозг помнят.

В любом случае это важный день. И тех чувств, которые возникают при приближении своего дня рождения, лучше не избегать, а постараться обнаружить, обозначить, прожить и взять как ресурс, чтобы все-таки хотя бы в следующем году сказать: "день рождения - радостный праздник!"

Ранее мы писали секреты незабываемого праздника.