Новый поставщик газа с темным прошлым. Одесский припортовый завод снова Отдал предпочтение фирме с сомнительной репутацией. Предыдущая компания нанесла ущерб предприятию на полмиллиарда гривен.

Чем обернется для завода эта махинация, и почему в тендере побеждают никому неизвестные фирмы - об этом в нашем расследовании.

Третье возрождение Одесского припортового завода. Нерентабельный флагман химпромышленности Украины снова вляпался в неприятности. Итог недавнего конкурса на давальческую переработку газа на мощностях предприятия на своей странице в Фейсбуке обнародовал замдиректора НПЗ Николай Щуриков. Поставщик, с которым подписали контракт некая компания "Либерти Газ".

Никому неизвестное предприятие легко обошло известные украинские и зарубежные фирмы. На заводе объясняют, в первую очередь ориентировались на предложенную цену.

"Она победила за счет более высокой цены которую она нам предложила за переработку природного газа за аммиак и карбамид. Договор подписан, сейчас очень важный вопрос начать работу", - говорит Валерий Севастьянов, заместитель директора ОПЗ.

"Либерти Газ" - компания основана в 94-ом году и активно работает на газовом рынке Украины и даже зарубежья. Такая информация опубликована на официальном сайте фирмы.

По факту из открытых реестров министерства юстиции видно, что компания не имеет опыта работы на рынке ресурсов. Более того зарегистрировали ее в сентябре 2015, но не в начале девяностых. Уставной капитал - 200 тысяч гривен. В начале этого года в фирме был зарегистрирован только один работник. После регистрации компания два года простаивала и не занималась никакой деятельностью. Руководитель, якобы киевлянка Наталия Душейко. Но по факту скорее всего, бенефициаром остался Виталий Делик. Его вторая компания - "Энергетический альянс Амаэтон" в прошлом году засветилась в скандале. вокруг киевгаза по делу о растрате 500 миллионов гривен. Заключив контракт, фирму ликвидировали, а поставок газа не было.

Руководство ОПЗ открыто подтверждает о рисках знали. В одном из комментариев в соцсети Щуриков заявил - понимает, что компанию перекупили специально для подобных махинаций. В таком случае менеджеры должны были разорвать контракт с поставщиком. Но этого не произошло.

"На сколько мне известно из официальных сообщений тех же топ-менеджеров завода, у них были вопросы к его прозрачности этого поставщика и возможности реализовать, выполнять взятые на себя обязательства оп поставке газа", - говорит Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам.

Подобная коррупционная схема вывода денег с завода существует уже несколько лет, утверждают эксперты. Предыдущий скандальный опыт - контракт с компанией давальца ВЭК. В результате непрофессиональной деятельности фирмы госкомпания Укртрансгаз получила убытки в размере более 500 миллионов гривен. Нынешний контракт с Либерти газ полностью копирует договор с предыдущей компанией. Эксперты утверждают, очередная коррупционная прокладка неспособна обеспечить поставки газа так как не имеет никаких ресурсов. Условия контракта фирма выполнять не будет. Более того, такие компании через тендеры специально проводят на заводы для внедрения коррупционных схем. А это означает, утверждают эксперты, что на завод завели очередную фирму прокладку для выводя государственных денег.

"Це чергова схема близьких до влади, до різних кіл груп заробити на ОПЗ. Тобто що це означає? Це означає, що ця компания певний час буде постачати газ, потім отримає в якості давальницької схеми аміак і карбомід, продасть його на ринку, отримає, заробить гроші. А той же газ опз не зможе оплатити тому що не зможе отримати кошти від цієї фірми скоріше за все. Такі ризики ми бачимо, ми це бачимо четвертий рік фактично", - говорит Юрий Корольчук, эксперт института энергетических стратегий.

Такие коррупционные схемы загоняют завод в долги, что не дает возможность провести приватизацию предприятия, уверенны эксперты.

"ОПЗ неоднократно выставлялся на приватизацию и до 2013 года и после. Однако все эти негативные явления и долги которые накопило предприятие, по сути мешают его продаже отдельные покупатели вносили предложения и говорят, давайте мы завод купим но без долгов. А кто заплатит эти долги поставщику газа? непонятно. Государство? Так это уголовное дело сразу", - говорит Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам.

Впрочем, контракт с "Либерти Газ" ОПЗ подписал уже практически месяц назад. Топ менеджеры заявили, это новое возрождение завода. Но по факту газ до сих пор фирма-прокладка не начала поставлять на предприятие. Тем временем, в фонде госимущества, который руководит ОПЗ комментировать ситуацию с сомнительным тендером "Либерти Газ" - отказались. Заявили, в тендерную политику завода не вмешиваются. Там все решают сами. Удивительно, что до сих пор нет никакой реакции со стороны Генпрокуратуры. Мы отправили запрос в ГПУ с просьбой, проверить прозрачность и законность заключенного тендера. И будем следить за развитием событий.