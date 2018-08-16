У Черкасах волонтери самотужки відродили для українських бійців два автомобілі. Одна з машин взагалі унікальна - це сучасний пересувний стоматологічний кабінет. Гроші на цей проект збирали всією країною і зрештою сьогодні автівки своїм ходом вирушили на передову. Проводжав їх і наш кореспондент Станіслав Кухарчук.

Це останні приготування перед відправкою на фронт. Старенький УАЗ такого капремонту ще ніколи не бачив. Кілька місяців тому фермери передали автомобіль черкаським волонтерам майже у нерухомому стані. Студенти політехнічного технікуму зробили нову проводку, небайдужі містяни зібрали гроші на новий двигун, а автослюсар Андрій майстерно його встановив.

"От тут в підкапотному просторі окрім, як кажуть, основи, тобто зовнішньо двигун ніби старий, але в середині він на 90 відсотків новий. Зробили капіталку і перебрали все що можна",- говорить В'ячеслав Скічко, волонтер.

Боєць 503 окремого батальйону морської піхоти за позивним "Баркас" приймає роботу черкасців. Військовий впевнений, машина без проблем пройде вісім сотень кілометрів до прифронтового Маріуполя. Морпіх ледь стримує емоції.

"Респект з великої літери, потрібні ці машини, потрібна ця допомога, бо дуже самотужки нам важко відремонтувати в тих умовах, які є",- каже позивний "Баркас", військовослужбовець 503 батальйону морської піхоти ЗСУ.

Найцінніший подарунок воякам - ось цей стоматологічний кабінет на колесах. Майже списану на брухт вантажівку волонтерам вдалося перетворити на сучасну пересувну амбулаторію. Гроші на проект збирали всією Україною, каже його організатор Валерій Горбенко.

"Дуже багато приватних стоматологічних кабінетів не оснащені так, як цей автомобіль - ергономіка, зона стерилізації, система. Вона зараз тут сховалась, система цифрової радіовізіографії - електронної діагностики",- говорить Валерій Горбенко, лікар-стоматолог.

Обидва автомобілі будуть на балансі окремого 503 батальйону морпіхів. Свого стоматолога у підрозділі поки що немає, тому з бійцями вахтовим методом працюватимуть черкаські лікарі-волонтери. Колона рушить в Маріуполь під надійним супроводом вихованців черкаського клубу юних моряків. На базі батальйону підлітки проходитимуть вже традиційний вишкіл морського піхотинця.

"Програму ми вам там склали вже таку, що те, що було в Дахнівці, то була розміночка".

Щоб автомобілі не їхали порожніми, перед відправленням їх завантажили різним волонтерським скарбом - маскувальними сітками, медикаментами та навіть спецтехнікою, якої досі не вистачає на фронті.