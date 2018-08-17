"Укрзалізниця" срывает весеннюю посевную кампанию - Ostchem [ Редактировать ]
Холдинговая компания Ostchem, объединяющая предприятия азотной химии Group DF, заявляет, что "Укрзалізниця"отказывается выполнять свои обязательства перед компаниями группы, что может привести к срыву весенней посевной кампании у аграриев.
Компания заявляет, что "Укразалізниця" прекратила подачу железнодорожных полувагонов для транспортировки минудобрений аграриям, сообщают "Українські Новини" со сcылкой на пресс-службу Ostchem.
17 августа руководители трех азотных предприятия Группы Ostchem - Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот" обратились с открытыми письмами к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю правления "Укрзалізници" Евгению Кравцову с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию и недопустить срыва осенней посевной кампании и возможной остановки трех из шести украинских предприятий-производителей азотных удобрений.
"В последнее время наши предприятия все чаще страдают от несвоевременного и/или неполного поступления заказанных полувагонов, стабильность подачи которых прямо влияет на своевременность доставки удобрений заказчикам, а также на риски приостановки (замедления) производства, что приводит к автоматическому подорожанию продукции", - говорится в письме к Кравцову.
В данный момент суточная потребность предприятий в полувагонах – 20 единиц для каждого из 3 заводов.
"Учитывая особую важность успешности аграрной отрасли Украины, результаты работы которой влияют на экономику страны, обращаемся к вам, уважаемый Владимир Борисович, с просьбой взять под особый контроль вопрос о полноте и своевременности выполнения заявок на предоставления вагонов от наших предприятий-производителей минеральных удобрений", - говорится в письме директоров к премьеру.
В письмах подчеркивается, что предприятия Ostchem осознают свою ответственность перед украинскими аграриями и перед страной в целом и изыскивает возможности поддерживать работоспособность предприятий и производить минудобрения в условиях постоянного роста стоимости сырья и энергоресурсов.
Холдинг Оstchem объединяет предприятия азотной химии Group DF.
Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в странах Европы и Азии.
Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.
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