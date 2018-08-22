Алименты в Украине: с неплательщиков "сняли" миллиарды гривен [ Редактировать ]
В Украине с начала 2018 года с неплательщиков алиментов взыскали более 2,6 миллиарда гривен.
Эта сумма уже превысила показатель за весь прошлый год - тогда было 2,4 миллиарда гривен, сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба Минюста.
"Это не просто инициативы, которые ужесточают ответственность неплательщиков алиментов, это комплексные законы, которые создают экономические предпосылки для дальнейшего совершенствования механизма обеспечения конституционного права детей на достаточный уровень жизни и улучшение их материального состояния", - сказала Глущенко.
Она отметила, что новое законодательство направлено на развитие института ответственного отцовства и поддержку тех родителей, которые добросовестно выполняют свои родительские обязательства.
Кроме того, в Украине увеличили размер алиментов.
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