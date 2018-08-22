За полгода алиментов взыскано больше чем за весь прошлый год. Илл.: Maanimo

В Украине с начала 2018 года с неплательщиков алиментов взыскали более 2,6 миллиарда гривен.

Эта сумма уже превысила показатель за весь прошлый год - тогда было 2,4 миллиарда гривен, сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба Минюста.

"Это не просто инициативы, которые ужесточают ответственность неплательщиков алиментов, это комплексные законы, которые создают экономические предпосылки для дальнейшего совершенствования механизма обеспечения конституционного права детей на достаточный уровень жизни и улучшение их материального состояния", - сказала Глущенко.

Она отметила, что новое законодательство направлено на развитие института ответственного отцовства и поддержку тех родителей, которые добросовестно выполняют свои родительские обязательства.

Кроме того, в Украине увеличили размер алиментов.