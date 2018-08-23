В США построили лимузин-самолет (фото) [ Редактировать ]
Американская компания Jetsetter представила на выставке мобильной электроники KnowledgeFest лимузин, построенный на базе бизнес-джета. Машина под названием Lear Jet оснащена бензиновым двигателем V8 и допущена для эксплуатации на дорогах общего пользования. Лимузин планируется использовать в рекламных целях.
Постройка лимузина-самолета началась в 2006 году и завершилась несколько дней назад. Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест.
Интерьер Lear Jet сделан как у большинства лимузинов, со светодиодной подсветкой потолка и пола. Подсвечиваются даже старые гондолы двигателей, который решено было оставить ради сохранения общей стилистики.
Ранее писали, как Шварценеггер на танке уничтожил девятиметровый лимузин.
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