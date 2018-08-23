Автохам зарезал одессита за замечание о парковке [ Редактировать ]
В Одессе 45-летний мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля. Преступление случилось возле одного из жилых домов на улице Космонавтов.
"Один из одесситов парковал машину под окнами квартиры другого мужчины, часто срабатывала автомобильная сигнализация, что создавало гражданам неудобства. 28-летний местный житель вышел во двор, сделал соседу замечание. Возникла ссора, потом драка. В ходе чего владелец транспортного средства нанес оппоненту два удара ножом, один из них - в область сердца", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице.
Ведется расследование по уголовной статье "умышленное убийство".
В центре Киева автохам на "Ягуаре" перекрыл дорогу трамваям и ушел.
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