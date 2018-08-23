Венгерская ODELUS приобрела украинскую компанию [ Редактировать ]
Венгерская инвестиционно-девелоперская компания ODELUS-Construkt Kft., расположенная в Дьере (северо-западная Венгрия), объявила 23 августа о завершении сделки по приобретению украинской ООО "Укррослизинг". Об этом сообщает издание Business Journal, Budapest., передает "РБК-Украина".
С приобретением 100% акций компания заявляет, что она подчеркивает свою стратегию дальнейшего инвестирования в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия. Стороны заявили, что они согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и других деталях сделки.
"Это приобретение представляет собой ключевой момент в расширении ODELUS, и мы будем внимательно наблюдать за другими перспективными компаниями в Центральной и Восточной Европе", - рассказал представитель ODELUS-Construkt Kft.
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