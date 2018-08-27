На Донбасі загинули двоє українських військових [ Редактировать ]
Двоє українських військових загинули, четверо дістали поранень попередньої доби на Сході. Бійці підірвалися на мінно-вибуховому пристрої.
Загалом російські окупанти 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
Атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Луганського, Водяного, Гнутового та Лебединського.
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