30 тысяч гривен и никакого наказания. Именно столько требовал судья Черкасского апелляционного суда у водителя, которого поймали нетрезвым за рулем. И пообещал, что за вознаграждение тот сможет избежать наказания. Судью задержали как только он получил всю сумму взятки.

Из собственных источников нам стало известно, что это Владимир Пономаренко, который работает в Апелляционном суде с 2010 года.

В его кабинете сотрудники НАБУ провели обыск. Теперь, коллеги должны избрать ему меру пресечения.