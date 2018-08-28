В Черкассах задержали судью на взятке [ Редактировать ]
30 тысяч гривен и никакого наказания. Именно столько требовал судья Черкасского апелляционного суда у водителя, которого поймали нетрезвым за рулем. И пообещал, что за вознаграждение тот сможет избежать наказания. Судью задержали как только он получил всю сумму взятки.
Из собственных источников нам стало известно, что это Владимир Пономаренко, который работает в Апелляционном суде с 2010 года.
В его кабинете сотрудники НАБУ провели обыск. Теперь, коллеги должны избрать ему меру пресечения.
по теме
Суддю Черкаського апеляційного суду затримали на хабарі
Тридцять тисяч гривень вимагав суддя Черкаського апеляційного суду від місцевого жителя, якого затримали за водіння напідпитку. За винагороду суддя обіцяв "відмазати" чоловіка від відповідальності. Його затримали одразу після отримання хабаря
В Ивано-Франковске судья требовал взятку от предпринимателя
Задержали взяточника, когда он получил часть денег
Перепутала педали: женщина сбила детей в Черкассах
В Черкассах на улице Тараскова водитель автомобиля Hyundai совершила наезд на детей, игравших на скамейке
Загадочная смерть: в черкасском санатории умер ребенок
В Черкассах в санатории при загадочных обстоятельствах умерла 13-летняя девочка - у нее начались судороги и ртом пошла пена
Екологічне лихо: під Черкасами гине риба
Жителі Корсунь-Шевченківського не те що скупатися у місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Рось від минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній - зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема
Екологічна проблема: під Черкасами у річці загинула риба
А от жителі Корсунь-Шевченківського не те, що скупатися у місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Рось від минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема