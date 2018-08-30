Родители первоклассников требуют наказать чиновников за срыв учебного процесса в школах [ Редактировать ]
В Кропивницком родители школьников вышли на акцию протеста.
Главное требование - наказать чиновников, из-за которых в городские школы до сих пор не поступили парты и учебные материалы. Родители также считают, что ремонт учебных заведений должны финансировать не они, а местная власть. Поэтому требуют прекратить поборы в школах. Свои требования - участники акции передали мэру и депутатам.
"Скільки років ще будуть тривати оці безкінечні, дороговартісні і малорезультативні ремонти, щоб міська рада взяла на себе зобов'язання кожного року виділяти 20-30 млн і щоб через 5 років ми цей процес нарешті завершили", - возмущена Евгения Захарченко, мать первоклассницы.
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