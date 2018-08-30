Киевлянин избил жену и взял в заложники собственных детей [ Редактировать ]
В Киеве задержали мужчину, который избил жену и взял в заложники своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Мужчина закрылся в квартире с четырьмя детьми и угрожал оружием. После уговоров полицейских - выпустил только 13-летнюю дочь. Правоохранителям пришлось штурмовать помещение.
Сейчас дети в безопасности, их жизни ничего не угрожает. А вот преступнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.
"Этот ужас начался ночью, когда он начал нас всех будить своими криками, матами на мою маму. Она убежала, вызвала полицию, он начал буйствовать", - рассказала пострадавшая.
"Виник конфлікт між чоловіком та дружиною, в результаті якого він її побив, викинув з квартири. В квартирі насильно утримує їхніх чотирьох дітей.
Після того, як була стовідсоткова впевненість, що він не зможе, під час штурму не постраждають діти - поліцейські відволікли цього чоловіка, спеціальний підрозділ отримав команду на здійснення силової фази операції і рішуче професійно затримали цього злочинця", - сообщил Андрей Крищенко, начальник ГУНП в Киеве.
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