В Австралии ученые Национального университета обнаружили три новых штамма бактерии стафилококка, каждый из которых может привести к неизлечимым заболеваниям, так как на них не действует ни один из антибиотиков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные австралийского Института инфектологии и иммунитета им. Питера Доэрти.

Команда исследователей из института Питера Доэрти в Мельбурне опубликовала выводы исследования, проводившегося на базе 78 больниц в 10 странах мира и направленного на изучение устойчивости больничных бактерий к антибиотикам. В ходе изучения сотен материалов были определены три новых штамма бактерии стафилококка, обладающие высокой резистентностью ко всем известным лекарствам против бактериальных инфекций.

Автор исследования - профессор университета Мельбурна, директор микробиологического диагностического отделения Бен Хауден - отметил: "Выявление новых штаммов означает, что мы регулярно используем новейшие антибиотики, очень дорогие и токсичные, а бактерии приспосабливаются к ним".

Выводы команды ученых, опубликованные в журнале Nature Microbiology, свидетельствуют о том, что все чаще антибиотики, даже сильнодействующие, используются в качестве предупредительной меры, и такой подход способствует развитию устойчивости бактерий к лекарствам против них.

Наибольшую опасность бактерия Staphylococcus epidermidis представляет для людей с ослабленным иммунитетом.

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