В КНДР в возрасте 89 лет от заболевания крови умер возможный разработчик северокорейского ядерного оружия Ю Кью Чжан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточнили в КНДР, "академик и профессор", экс-министр обороны страны, скончался от панцитопении.

Против него ранее были введены персональные санкции США: ученый с 2010 по 2015 годы возглавлял, как считает разведка Запада, отдел машиностроения Трудовой партии Кореи - тот самый, в котором есть департамент по ракетно-ядерной программе КНДР.

ЦТАК называет Чжана "старейшим революционером, который внес выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны".

Ранее мы писали о том, что КНДР выдвинула США новое требование.