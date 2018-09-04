Умер создатель ядерной программы в КНДР [ Редактировать ]
В КНДР в возрасте 89 лет от заболевания крови умер возможный разработчик северокорейского ядерного оружия Ю Кью Чжан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как уточнили в КНДР, "академик и профессор", экс-министр обороны страны, скончался от панцитопении.
Против него ранее были введены персональные санкции США: ученый с 2010 по 2015 годы возглавлял, как считает разведка Запада, отдел машиностроения Трудовой партии Кореи - тот самый, в котором есть департамент по ракетно-ядерной программе КНДР.
ЦТАК называет Чжана "старейшим революционером, который внес выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны".
Ранее мы писали о том, что КНДР выдвинула США новое требование.
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