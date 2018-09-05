Кабинет министров принял решение об усилении мер по борьбе с "теневой" занятостью.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Соответствующее распоряжение разработали в Министерстве социальной политики. Его цель - проведение детенизации трудовых отношений, то есть борьба с неофициальной занятостью и использованием схем, когда трудовые отношения маскируются под отношения между предпринимателями.

"Распоряжением предусмотрено усиление координации органов государственной власти в вопросах проведения разъяснительной работы, осуществления мероприятий по выявлению фактов применения незадекларированного труда, а также пересмотр актов органов исполнительной власти и внесения изменений в них с целью усиления контроля за оформлением трудовых отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация данного распоряжения должна усилить дисциплину уплаты налогов и единого социального взноса.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство встречает тотальное сопротивление любым изменениям.