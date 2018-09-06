Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", депутат Верховной Рады Украины Виталий Хомутынник опроверг информацию, что имеет какое-либо отношение к деятельности Виталия Трубарова на должности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины, сообщают "Українські новини".

"Это вообще какая-то ерунда. Его кандидатура с самого начала не соответствовала ни профессиональным критериям, ни украинскому законодательству. Ведь исполнять обязанности на время отсутствия главы фонда может только его заместитель. А Виталий Трубаров на тот момент занимал должность главы аппарата. Но его все равно назначили, как заявляли в правительстве, временно. И, как видим, пауза затянулась и сегодня уже прошел ровно год, как был назначен Трубаров. Из-за этого я уже обратился к премьер-министру с просьбой подать в парламент представление на назначение нового руководителя Фонда или назначить более эффективного исполняющего обязанности председателя", - заявил Хомутынник.

Народный депутат также раскритиковал работу Трубарова на должности и.о. председателя Фонда госимущества.

"По моему мнению, нельзя доверять такие серьезные государственные должности абы кому. Это то же самое, если бы страной, вместо премьер-министра, в случае его отсутствия, управляла его секретарша, которая до этого отвечала за канцеляцию и документооборот. В таком случае лучше уж назначать охранника, который хотя бы защищал государственное имущество. Как результат, в случае с Фондом видим, что действующий исполняющий обязанности председателя уже провалил план приватизации за первое полугодие 2018 года. Он смог заработать для госбюджета лишь 0,2% от запланированных на год поступлений", - сказал Хомутынник.

Напомним, Кабинет министров Украины 6 сентября 2017 года назначил исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, который с апреля занимал должность руководителя аппарата фонда. Председатель фонда назначается и увольняется президентом по согласию Рады.