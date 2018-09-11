Шотландия - Албания: результаты матча Лиги наций [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В первой группе дивизиона С Лиги наций встретились национальные футбольные сборные Шотландии и Албании, сообщает УНН.
На стадионе в Глазго весь поединок доминировали хозяева, которые превзошли албанцев по количеству ударов (26:7), угловых (8:3), штрафных (24:15), владении мячом (55:45). Однако долгое время гостей спасал голкипер римского "Лацио" Томаш Стракоша. В середине тайма нападающий хозяев Нейсмит с нескольких метров умудрился ударом головой направить мяч только в штангу.
Оборонительные редуты албанцев не выдержали на 47 минуте, когда после попытки Нейсмита мяч от головы защитника гостей Джимсити влетел в собственные ворота. Уже сам Нейсмит отличился на 68 минуте, когда кипер противников ошибся на выходе при подаче с углового - 2:0.
Шотландия лидирует с 3-мя очками имея в запасе одну игру над албанцами, которые также получили три пункта обыграл в первом туре Израиль (1:0).
Смотрите также расписание и результаты матчей.
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