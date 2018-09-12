Лептоспироз: во Львове госпитализировали троих мужчин [ Редактировать ]
Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали троих мужчин, у которых диагностировали инфекционное заболевание - лептоспироз.
Двое больных - из Львова, третий - житель Жовковского района.
Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на врача-эпидемиолога этой больницы Наталью Тимко.
По ее словам, пострадавший, который живет неподалеку проспекта им. В. Чорновола, сообщил, что во время потопа во Львове (17 августа - ред.), его дом затопило. Ему пришлось ведром вычерпывать воду из помещения, он работал без перчаток и поцарапал руки.
Через эти царапины могла и попасть в организм инфекция.
Лептоспироз поражает печень, почки, головной мозг, приводит к выраженной интоксикации, может вызывать нарушения свертываемости крови и кровотечения. Более детально вы можете узнать о болезни в нашем материале.
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