13 сентября Министерство обороны Украины разъяснило, каким образом изменился порядок прохождения воинской службы после того, как 12 сентября президент Петр Порошенко подписал Указ № 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины".

Основные изменения коснулись порядка присвоения воинских званий: срок выслуги от "младшего лейтенанта" до "лейтенанта" сокращено с 2-х лет до 1-го года, звания присваиваются в запасе после похождения сборов, а участникам боевых действий теперь можно присваивать воинские звания не зависимо от должности и выслуги лет.

В общем, по информации пресс-службы Минобороны, указом Президента предусмотрено следующее:

Усовершенствован порядок заключения с гражданами контрактов о прохождении военной службы в особый период путем перехода от бессрочных контрактов к контрактам с определенным сроком.

Разрешено поощрять участников боевых действий путем присвоения воинских званий на одну ступень выше и вне зависимости от занимаемых должностей и срока выслуги в воинском звании.

Расширены полномочия:

командующих видов Вооруженных Сил о присвоении воинских званий и увольнения с военной службы в воинских званиях до подполковника включительно; командующих войск оперативных командований об увольнении с военной службы военнослужащих, занимающих должности от командиров батальонов, соответствующих им и низших; командиров отдельных батальонов об увольнении с военной службы всех лиц сержантского и старшинского состава.

Даны полномочия командующим десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций Вооруженных Сил присваивать воинские звания и увольнять военнослужащих с военной службы до подполковника включительно после объявления демобилизации.

Усовершенствован порядок прохождения военной службы в воинских частях, выполняющих задачи в районах ведения военных (боевых) действий за счет:

введения основания для назначения на должности в случае проведения замены для комплектования должностей; введения основания для командировки военнослужащих для временного комплектования вакантных должностей; упрощения порядка предоставления отпусков военнослужащим, командировки для временного комплектования вакантных должностей.

Усовершенствован порядок присвоения воинских званий офицерского состава. С этой целью сокращено до 1 года срок выслуги в воинском звании "младший лейтенант" и введено присвоение военнообязанным воинских званий запаса после прохождения ими сборов.

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