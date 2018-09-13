Порошенко изменил правила службы в армии [ Редактировать ]
13 сентября Министерство обороны Украины разъяснило, каким образом изменился порядок прохождения воинской службы после того, как 12 сентября президент Петр Порошенко подписал Указ № 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины".
Основные изменения коснулись порядка присвоения воинских званий: срок выслуги от "младшего лейтенанта" до "лейтенанта" сокращено с 2-х лет до 1-го года, звания присваиваются в запасе после похождения сборов, а участникам боевых действий теперь можно присваивать воинские звания не зависимо от должности и выслуги лет.
В общем, по информации пресс-службы Минобороны, указом Президента предусмотрено следующее:
- Усовершенствован порядок заключения с гражданами контрактов о прохождении военной службы в особый период путем перехода от бессрочных контрактов к контрактам с определенным сроком.
- Разрешено поощрять участников боевых действий путем присвоения воинских званий на одну ступень выше и вне зависимости от занимаемых должностей и срока выслуги в воинском звании.
- Расширены полномочия:
- командующих видов Вооруженных Сил о присвоении воинских званий и увольнения с военной службы в воинских званиях до подполковника включительно;
- командующих войск оперативных командований об увольнении с военной службы военнослужащих, занимающих должности от командиров батальонов, соответствующих им и низших;
- командиров отдельных батальонов об увольнении с военной службы всех лиц сержантского и старшинского состава.
- Даны полномочия командующим десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций Вооруженных Сил присваивать воинские звания и увольнять военнослужащих с военной службы до подполковника включительно после объявления демобилизации.
- Усовершенствован порядок прохождения военной службы в воинских частях, выполняющих задачи в районах ведения военных (боевых) действий за счет:
- введения основания для назначения на должности в случае проведения замены для комплектования должностей;
- введения основания для командировки военнослужащих для временного комплектования вакантных должностей;
- упрощения порядка предоставления отпусков военнослужащим, командировки для временного комплектования вакантных должностей.
- Усовершенствован порядок присвоения воинских званий офицерского состава. С этой целью сокращено до 1 года срок выслуги в воинском звании "младший лейтенант" и введено присвоение военнообязанным воинских званий запаса после прохождения ими сборов.
Ранее мы сообщали, что изменилось для украинок после принятия закона о равенстве в армии.
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