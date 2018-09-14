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По правилам действующего законодательства Украины участники сделки купли-продажи земельного участка платят обязательные государственные сборы.

Для граждан-льготников введены нулевые ставки платежей, пишет domik.ua. Налогообложение операций с недвижимостью урегулировано в статье 266 Налогового кодекса Украины.

Прибыль от продажи земельного участка облагается налогом на доходы физических лиц по таким ставкам:

5% суммы договора отчуждения имущества - если продавец гражданин Украины;

18% суммы договора отчуждения имущества - если продавец иностранец.

Данные ставки действуют при таких условиях:

отчужденный участок пребывал в собственности продавца менее трех лет;

налогоплательщик провел больше одной операции отчуждения недвижимости за отчетный год;

площадь отчужденного участка превышает норму Земельного кодекса Украины для размера участка при бесплатной передаче гражданам.

Участники сделки купли-продажи участка для регистрации договора предъявляют нотариусу квитанции об уплате государственной пошлины в размере 1% от суммы договора.

Продавцы и покупатели не платят государственную пошлину, если имеют государственные льготы:

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС 1-4 категорий;

инвалидов войны, членов семей воинов и партизан, погибших или пропавших без вести и приравненных к ним инвалидов I и II групп.

А вы знали, что украинец может абсолютно бесплатно получить земельный участок. Как это сделать - читайте в нашей статье.