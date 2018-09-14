Какие налоги платят в Украине при покупке земельного участка [ Редактировать ]
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По правилам действующего законодательства Украины участники сделки купли-продажи земельного участка платят обязательные государственные сборы.
Для граждан-льготников введены нулевые ставки платежей, пишет domik.ua. Налогообложение операций с недвижимостью урегулировано в статье 266 Налогового кодекса Украины.
Прибыль от продажи земельного участка облагается налогом на доходы физических лиц по таким ставкам:
- 5% суммы договора отчуждения имущества - если продавец гражданин Украины;
- 18% суммы договора отчуждения имущества - если продавец иностранец.
Данные ставки действуют при таких условиях:
- отчужденный участок пребывал в собственности продавца менее трех лет;
- налогоплательщик провел больше одной операции отчуждения недвижимости за отчетный год;
- площадь отчужденного участка превышает норму Земельного кодекса Украины для размера участка при бесплатной передаче гражданам.
Участники сделки купли-продажи участка для регистрации договора предъявляют нотариусу квитанции об уплате государственной пошлины в размере 1% от суммы договора.
Продавцы и покупатели не платят государственную пошлину, если имеют государственные льготы:
- граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС 1-4 категорий;
- инвалидов войны, членов семей воинов и партизан, погибших или пропавших без вести и приравненных к ним инвалидов I и II групп.
А вы знали, что украинец может абсолютно бесплатно получить земельный участок. Как это сделать - читайте в нашей статье.
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