Воно матиме два дивізіони броньованих артилерійських катерів

На Азові створюють українську військово-морську базу. Це відповідь на провокаційні дії Росії у регіоні, кажуть в уряді.

Повноцінне корабельно-катерне угруповання ВМС планують створити у Бердянську до кінця року. Воно матиме два дивізіони броньованих артилерійських катерів і підрозділи берегової артилерії.

Тиждень тому до портового міста вже доправили два бронекатери "Лубни" та Кременчук". А найближчим часом у порт прибуде десантно-штурмовий катер "Кентавр".