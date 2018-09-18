Компания Coca-Cola планирует выпустить напиток со вкусом марихуаны. Руководство ведет переговоры с канадским просизводителем каннабиса Aurora Cannabis Inc, сообщает Reuters.

В сообщении корпорации говорится, что Cola и Aurora в отдельных заявлениях отметили, что заинтересованы в напитках с марихуаной, "но не могут комментировать какие-либо рыночные спекуляции". Скорее всего, напиток предназначен для употребления в лечебных целях: облегчении воспалений, болей и судоргов.

На сегодня Cola-Cola переживает небольшой кризис из-за небольшого спроса на газированные напитки с большим количеством сахара. Создание напитка с каннабисом может принести компании 200 млрд долларов. Кроме того, корпорация может стать первым крупным производителем безалкогольных напитков с марихуаной. Однако в такой перспективе заинтересована также крупнейший в мире производитель спиртных напитков Diageo, который ведет переговоры с не менее чем тремя канадскими производителями марихуаны.

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