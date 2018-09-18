Российский Ил-20 был сбит сирийской ПВО, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

"Россия рассматривает действия Израиля как враждебные. Действия израильских военных привели к гибели 15 российских военнослужащих. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе.

"Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Конашенков.

Россия расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявил он. "Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - добавил Конашенков.



Ранее мы сообщали, российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками.