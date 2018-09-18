Ученые из Великобритании составили рейтинг самых опасных видов танца для человека. Выяснилось, что зумба (комплекс движений на основе латиноамериканских ритмов) является самым травмоопасным, пишет Daily Mail.

Исследователи проанализировали пять самых популярных видов, и выяснили, что на 1000 часов зумбы приходится в среднем 3,9 травм. На втором месте оказалась аэробика – 2,9 травм на 1000 часов. Третью строчку рейтинга заняли испанские танцы, такие как фламенко – 1,5 на 1000 часов. Самыми безопасными признали бальные танцы и сальсу – менее 1,5 и 1,1 случаев соответственно.

Ученые из Университета Ковентри провели исследование, во время которого опросили 450 танцоров сальсы в возрасте от 18 до 64 лет. Выяснилось, что женщины травмируются чаще, чем мужчины. Специалисты призвали танцоров соблюдать бдительность, а также отказаться от обуви с открытым носом. Ученые отмечают, что бальные танцы и танго полезны для пожилых людей: они укрепляют мышци и кости ног, выправляют осанку, предотвращают падения.

Кроме того, они улучшают психологическое состояние человека. Танцевать любят не только люди, но и животные. Читайте также, медведь станцевал тверк в лесу.