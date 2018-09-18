У привласненні мільйона гривень та підробці документів звинувачують колишнього головного дорожника Дніпропетровської області. За даними прокуратури, чиновник організував цілу схему розкрадання бюджетних коштів. Так, між Службою автомобільних шляхів і державним підприємством укладався договір, згідно з яким мали проводитися ремонтні роботи.

Підозрюваний змушував підлеглих підписувати акти виконаних робіт, хоча жодного сантиметра асфальту не було укладено. У прокуратурі ім'я поки що не називають, але за інформацією наших кореспондентів - це Геннадій Немога.

"На даний час у Дзержинському районному суді міста Кривий Ріг відбувається розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень", - говорить Артем Листопад, прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури.