Чиновника Дніпропетровської області звинувачують у привласненні мільйона гривень [ Редактировать ]
У привласненні мільйона гривень та підробці документів звинувачують колишнього головного дорожника Дніпропетровської області. За даними прокуратури, чиновник організував цілу схему розкрадання бюджетних коштів. Так, між Службою автомобільних шляхів і державним підприємством укладався договір, згідно з яким мали проводитися ремонтні роботи.
Підозрюваний змушував підлеглих підписувати акти виконаних робіт, хоча жодного сантиметра асфальту не було укладено. У прокуратурі ім'я поки що не називають, але за інформацією наших кореспондентів - це Геннадій Немога.
"На даний час у Дзержинському районному суді міста Кривий Ріг відбувається розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень", - говорить Артем Листопад, прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури.
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