Зараження сальмонелою. Фахівці з'ясували, чим саме отруїлися гості на весіллі в одному з елітних ресторанів Рівного. Виявилося, що один з офіціантів - був носієм сальмонели. Він працював без медичної книжки. Хвороботворну бактерію знайшли також на посуді та власне у стравах - з яєць, м'яса, риби та весільному торті.

Нагадаю, 8 вересня у Рівному святкували весілля, після якого до лікарні потрапили 23 людини. Ще приблизно стільки ж лікувалися самостійно. Досі у медзакладах перебувають четверо хворих. За порушення санітарно-гігієнічних норм Держпродспоживслужба оштрафувала рестораторів на понад 22 тисячі гривень. Поліція теж почала розслідування. Власникам загрожує трирічне обмеження волі.

"Обставини, які сприяли поширенню цього спалаху: по перше, не дотримується дезрежим у цьому закладі. Ми робили змиви на бактерії групи кишкової палички, - 40 змивів. Із них 10, тобто кожен четвертий змив був позитивний. Це говорить про те, що там брудно. До роботи в цьому закладі допускаються працівники, які не пройшли медичний огляд", - Віктор Мороз, завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Рівненського обласного лабораторного центру.