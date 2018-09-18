Росія звинуватила Ізраїль у авіакатастрофі Іл-20 [ Редактировать ]
Тим часом сьогодні Москві знову доводиться шукати крайніх у справі про авіакатастрофу в Сирії. Літак радіоелектронної розвідки військово-космічних сил РФ, пропелерний Іл-20 було збито минулої ночі над Середземним морем, поблизу сирійського берега. Кремлівські звинувачення пролунали на адресу Ізраїля.
В РФ вважають, що ізраїльські військові свідомо пішли на провокацію та підставили російський літак-розвідник під удар сирійських систем протиповітряної оборони. Адже Іл-20 сирійці збили саме тоді, коли намагалися зупинити шквал ізраїльських ракет. Більше про цю заплутану справу Аліса Орлова.
Літаком-розвідник Іл-20 зник з радарів напередодні близько 10 години вечора. На той момент "Іл" був над Середземним морем, за 35 кілометрів від узбережжя Сирії. Розвідник повертався на авіабазу Хмеймім. Саме у цей час ізраїльські військові літаки атакували сирійські об'єкти в районі міста Латакія. Ізраїльтяни використовували керовані авіаційні бомби. Усього в нальоті брали участь чотири літаки F-16. У Москві заявили: інцидент стався через те, що російським літаком прикривалися винищувачі Ізраїлю. Росіяни звинуватили ізраїльських військових у свідомій провокації і навіть пригрозили Тель-Авіву "адекватною відповіддю".
"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - заявив Ігор Конашенков, речник Міністерства оборони РФ.
Окрім ізраїльтян "цапом-відбувайлом" в Кремлі вирішили зробити й французів. Мовляв, російські радіолокаційні засоби контролю повітряного простору зафіксовали пуски ракет з французького фрегата Auvergne. Утім, Франція, зокрема представник збройних сил країни, будь-яку причетність до удару одразу заперечив. Про це повідомляє телеканал France 24.
Оборонне відомство Ізраїлю на звинувачення також наразі відповіло. Ізраїльські літаки вже перебували в своєму повітряному просторі, коли сирійська ППО відкрила вогонь. Прикриватися же російським літаком ізраїльтяни не могли, вважають багато експертів. Настільки велика різниця в швидкості між Іл-20 і F-16.
"Ізраїль висловлює співчуття з приводу загибелі членів екіпажу російського літака, який був забитий внаслідок удару сирійської системи ППО. Відповідальний за цей інцидент повністю режим Асада", - говорить Ронен Манеліс, голова прес-служби Армії оборони Ізраїлю.
На хвилі скандального інциденту посла Ізраїля вже викликали до російського МЗС. Обговорили ситуацію телефоном й міністри оборони обох країн - Ліберман та Шойгу. На даний час пошуково-рятувальна операція в районі аварії Іл-20 триває. На борт російських кораблів, які задіяні у пошуковій операції, вже підняли фрагменти тіл членів екіпажу і особисті речі загиблих.
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